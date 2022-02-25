Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Siirt'te hakkında hırsızlık ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 5 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 5 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, firari hükümlüyü Barış Mahallesi 1384. Sokak üzerinde yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmek üzere Batman’a götürüldü.

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