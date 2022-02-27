Siirt’te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Siirt’te bir araçta uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Siirt ve Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürlüklerinin çalışmaları neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinice bir araçta yapılan aramada 593 gram eroin ve 1 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.