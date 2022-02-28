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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Belediyesinde şoförlere 'Doğru iletişim' eğitimi verildi

İHA

Siirt Belediyesi, toplu taşıma araçlarında görev yapan şoförlere, doğru iletişim, etkili iletişim becerileri, öfke kontrolü ve stres yönetimi semineri verildi.

Siirt Belediyesinde şoförlere 'Doğru iletişim' eğitimi verildi

Siirt Belediyesi, toplu taşıma araçlarında görev yapan şoförlere, doğru iletişim, etkili iletişim becerileri, öfke kontrolü ve stres yönetimi semineri verildi.
Vatandaş ile halk otobüsü şoförlerinin doğru iletişim kurmasının amaçlandığı programda farklı alanlarda da bilgilendirmelere yer verildi.
Siirt Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde eğitim veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Psikolog Esra Çelik, personellere halkla ilişkiler, grup ekip yönetimi, motivasyon ve meslek etiği konularında önemli bilgiler aktardı.
Eğitim seminerinde, şoför ve yolcular arasında kurulacak olan ilişkide, davranış ve nezaket kuralları, indirmebindirme, emniyet kemeri, aşırı hızlanma, ani frenleme, trafik kurallarına uyma, kriz anında öfke kontrolü, etkili iletişim becerileri, otobüslerde çıkması muhtemel olaylarda kriz yönetimi, zor yolcularla baş etme konuları geniş bir şekilde anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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