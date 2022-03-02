Siirt’te 112 Acil çağrı merkezine gelen çağrıların 251 bin 912’si asılsız çıktı

Acil çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlara sunulması için ilgili kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Hacıbektaşoğlu’nun yanı sıra Vali Yardımcısı Samet Öztürk, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Zekeriya Tor, İl Emniyet Müdürü Vekili Levent Durmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Sami Bozkurt ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda sunum gerçekleştiren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Sami Bozkurt, kurumun çalışmaları, personel durumu, teknik konular, çağrı istatistikleri, 2022 yılı hedefleri ve verileri hakkında bilgiler aktardı.

Toplantıda yapılan sunumda, 112’ye gelen aramalarda ortalama bekleme süresinin 2,4 saniye ve çağrı alıcının ortalama konuşma süresinin 4,30 saniye olduğu belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezimize bugüne kadar toplam 302 bin 971 çağrı yapıldığı bu çağrılardan, 51 bin 59 asıl çağrı, 251 bin 912 asılsız çağrı yapılarak, vakaya dönmeyen çağrı oranının yüzde 83 olduğu aktarıldı.

Tüm acil çağrılar 112 numarası altında tek bir çatıda toplandığını belirten Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İçişleri Bakanlığın himayelerinde tüm illerde hayata geçirilen 112 Acil Çağrı Merkezi projesinin milli ve yerli bir proje olduğunu, uluslararası arenada da büyük bir ilgi gördüğünü ve ödül alan bir proje olduğunu söyledi.

Çağrıların karşılanmasından, ekiplerin olay yerine ulaşmasına kadar tüm verilerin sistemde kaydedildiği için, istatistiksel olarak verimlilik ölçümü yapılabildiğini ve ilgili kurumlara analiz yapma imkânı sağlandığını Kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, Maliyet tasarrufu ve vatandaşlara sunulan hizmetlerde etkinlik sağlandığını, İller arasında uygulama birliğinin de sağlandığını kaydetti.

112 Acil çağrı merkezinin gereksiz yere aranmaması konusunda da vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, Acil çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlara sunulması için 112 Acil Çağrı Merkezinin tanıtımı ve gereksiz çağrıların minimum seviyeye indirmesi için gerekil tanıtım ve eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesini istedi.

Görüş ve önerilerin de sunulduğu toplantı, 2022 yılı itibariyle yapılacak olan tüm tanıtım faaliyetleri, ihtiyaçlar ve hedeflerin belirtilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.