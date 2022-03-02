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Siirt'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon toplantısı yapıldı

İHA

Siirt'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon toplantısı yapıldı

Siirt'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Kurulu 2022 yılının ilk toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesine yönelik kurumlar arası koordinasyon, işbirliğinin geliştirilmesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede teknik yöntemlerle takip sistemi (Elektronik Kelepçe Uygulaması), 2022 yılı eğitim ve toplumsal farkındalık çalışmaları ile kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alınması ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile Siirt Barosu temsilcileri tarafından kadına yönelik şiddet ile ilgili yapılan çalışmalar ile ilgili birer sunum yapıldı.
Kadına yönelik şiddeti ret ettiklerini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “Kadına şiddet konusu insanlık adına, dini ve ahlaki ve değerlerimiz adına kabul etmiyor ve ret ediyoruz. Dolayısıyla tüm kurumlarımızla ve imkânlarımızla bu konuyu hassasiyetle değerlendiriyoruz. Şiddete maruz kalan kadınlarımızı korumak, onlara sahip çıkmak ve devletimizin sağladığı imkânları onlar için seferber etmek için tüm kurumlarımız ve sivil toplum örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz” dedi.
Kadına yönelik şiddetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, Kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin önemine değindi, bütün kurumların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Toplantı, görüş ve önerilerin sunulması ile sona erdi.
Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Vali Yardımcısı Samet Öztürk, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Zekeriya Tor, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Deniz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Marakçı ve ilgili kurum müdürleri ve Siirt Barosu temsilcileri katıldı.

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