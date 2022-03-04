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Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için köyden şehre giderek 21 dizide oynadı

İHA

Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için köyden şehre giderek 21 dizide oynadı

Siirtli Nurettin Yeşilfidan (54), çocukluğunu filmlerde oynama hayali kurarak geçirdi. Yeşilfidan, hayalini gerçekleştirdikten sonra, köyüne dönerek gençlere sanatla uğraşmaları tavsiyesinde bulundu.
Yaklaşık 16 yıl önce İstanbul’a gidip bir ajansla anlaşan Yeşilfidan, 21 projede yer alarak televizyona çıktı. Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Yeşilfidan, memleketine dönüp çiftçilik yaparak geçimini sağlamaya başladı. Yeşilfidan, gençlere sanatı sevmelerini tavsiye etti.
Gençlerin sanatla uğraşmalarını istedi
Sanata değer verilmesini isteyen Yeşilfidan, “Çocukluğumdan beri dizi filmlerinde çok oynamak istedim ve hayal ettim. Seneler sonra İstanbul’a çalışmaya gittim. Yıllarca İstanbul’da çalıştıktan sonra 38 yaşıma geldiğim zaman 21 dizide oynayarak çocukluğumda kurduğum hayali gerçekleştirdim. Aradan yıllar sonra köye geri döndüm ve şu anda çiftçilik yapıyorum. Gençlerimiz sanata değer versinler, sanatla uğraşsınlar, meslek edinsinler gerçekten sanat güzeldir, gençlere tavsiye ediyorum” dedi.

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