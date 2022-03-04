Siirt’te okullarda ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ yapıldı

Siirt'te 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında okullarda 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte Türkiye’de tüm okullarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"na katıldı. 17 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Hürriyet Ortaokulu'nda yapılan tatbikata kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler de katıldı. Deprem alarmlarının çalması ile başlayan tatbikatta, deprem sırasında hayati öneme sahip olan çökkapantutun pozisyonu alan öğrenciler, tehlike geçti alarmının ardından güvenli tahliye protokollerine uygun olarak okuldan tahliye edildi. Tahliyenin ardından acil toplanma alanlarında bir araya gelen öğrencilerin oluşturdukları çemberlerde yoklamalar alındı.

Vali Hacıbektaşoğlu, tatbikatın başarıyla tamamlandığını söyledi. Siirt’in deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Vali Hacıbektaşoğlu, “Doğal afetlere hazırlık ve farkındalık düzeyimizi arttırmak amacıyla bir tatbikat gerçekleştirdik. İçinde bulunduğumuz Deprem Haftası'nda tüm ülkede yapılan bu tatbikatların önemli bir farkındalık oluşturacağına inanıyoruz. İçişleri Bakanlığımızca 'Afet Tatbikat Yılı' olarak belirlenen 2022 yılını tatbikatlarla geçirmeyi planlıyoruz. Tatbikatın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum” dedi.

Tatbikat sonunda Siirt Kızılay Şubesi öğrencilere ve öğretmenlere çeşitli ikramlarda bulundu.

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