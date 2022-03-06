Siirt'te iş yerinden hırsızlığa 2 tutuklama

Siirt'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Hz. Fakirullah Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinden 4 bin TL para ve yaklaşık 500 TL değerinde 1 adet cep telefonu çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden olayın failinin H.B. ve K.T. olduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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