Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

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Siirt'te polis ekipleri ekipleri devriye sırasında şüphe üzerine durdurdukları şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi Batı Mahallesi 902. Sokak üzerinde şüpheli bir şahıs durdurarak üst araması yaptı. Aramada, Ş.T. isimli şahıs üzerinde 1 fişek eroin, 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam etmekte olduğu belirtildi.

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