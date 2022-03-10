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Yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İHA

Yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'birden fazla kişiye gece vakti silahla yağma' suçundan hüküm giymiş zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekip tarafından kent merkezi Hükümet Bulvarı üzerinde Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca birden fazla kişiye gece vakti silahla yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O. isimli şahıs yakalandı. S.O.'nun cezaevine teslim edilmek üzere Batman’a sevk edildiği belirtildi.

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