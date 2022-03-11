Siirt’te otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Siirt Kurtalan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 DN 333 plakalı aracın sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.