Siirt’te öğrencilere doğayı koruma eğitimi verildi

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt İl Şube Müdürlüğü (DKMP) görevlileri, öğrencilere yaban hayatının korunmasına yönelik eğitim verdi.

DKMP görevlileri, öğrencilere, tabiatı koruma, biyolojik çeşitliliğin önemi, biyokaçakçılık, endemik ve nesli tehlike altında olan türler, bölgede yer alan korunan alanlar yaban hayatının korunması ve hayvan sevgisi konuları anlatıldı.

Siirt DKMP İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt Merkez Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine yönelik eğitim çalışması yaptı. Eğitimlerle, biyolojik çeşitliliğin ülke ve insanlık adına öneminin anlatılması, ülke ve bölgenin biyolojik çeşitliliğinin tanıtılması ve geleceğin teminatı olan çocukların bu konulardaki farkındalıklarının arttırılması hedeflendiği belirtildi.

Eğitimin il genelinde devam edeceği öğrenildi.

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