Siirt’te 120 adet kaçak sigara ele geçirildi

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir şahsın üzerinde 120 adet kaçak sigara ele geçirildi.
Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışma sonucunda Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde A.Ö. isimli şahsın üzerinde 120 adet kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.