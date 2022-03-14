Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şahıs hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda farklı tarihlerde yapılan çalışmalarda, 1'i uyuşturucu madde satıcılığı, 15'i uyuşturucu madde kullanma suçu olmak üzere, toplamda 16 olaya müdahale edildiği, 17 şüpheliye de işlem yapıldığı kaydedildi. Batı Mahallesi Özgen Caddesinde durdurulan S.B. isimli şahıstan 3 fişek esrar, Sakarya Mahallesi Süveyka Meydanında durdurulan H.Ş. isimli şahıstan 1 fişek metamfetamin, Dumlupınar Mahallesi 520 Sokak üzerinde durdurulan Ö.E. isimli şahıstan uyuşturucu madde içilmesinde kullanılan payp, Çal Mahallesi Şeyh Zeynep Caddesi üzerinde durdurulan, S.Y. isimli şahıstan uyuşturucu madde içilmesinde kullanılan payp tüpü aparat, Doğan Mahallesi Kadri Oktay Caddesi üzerinde durdurulan, V.E. isimli şahıstan 1 fişek metamfetamin, Dumlupınar Mahallesi 406. Sokakta durdurulan H.Ö. isimli şahıstan uyuşturucu madde içilmesinde kullanılan payp, Algül Mahallesi Zeki Çeliker Caddesi üzerinde durdurulan, M.U.E. isimli şahıstan 1 fişek metamfetamin, Batı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde durdurulan F.R. isimli şahıstan 1 fişek eroin ele geçirildi.

Öte yandan yapılan çalışmalar kapsamında, kent merkezindeki uygulama esnasında hırsızlık suçundan aranması olan H.Ş. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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