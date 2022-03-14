Siirt’te 28 köy yolu ulaşıma kapandı

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Siirt'te dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt’in Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerine bağlı toplam 28 köy yollu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ulaşımın sağlanması ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri kar lastikleri takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kar ve tipi nedeniyle Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde köy yollarının ulaşıma kapandığını belirten yetkililer, köy yollarının açılması için ekiplerinin yoğun mesai harcadığını söyledi.

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