Vatandaşların bulduğu yaralı sülün tedavisinin ardından doğaya salındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşların bulduğu yaralı sülün tedavisinin ardından doğaya salındı

İHA

Vatandaşların bulduğu yaralı sülün tedavisinin ardından doğaya salındı

Siirt Botan Vadisi Milli Parkı civarında vatandaşlar tarafından yaralı bulunan bayağı sülün, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı sülün bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, vatandaşlar tarafından bulunan yaralı sülünü muhafaza altına aldı. Veteriner kliniğinde tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan sülün, ekiplerce yaralı bulunduğu yerde tekrardan doğaya salındı.

"Siirt'te 2021 yılında bin 60 tane sülün salındı"
Siirt Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü mühendislerinden Gökhan Şeker, Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çalışmaları doğrultusunda 2021 yılı içerisinde kanatlı hayvan salınımı kapsamında bin 60 tane sülünü Siirt iline kazandırdıklarını ifade etti. Şeker, “Vatandaşlarımız tarafından doğada yaralı olarak bulunan 'Bayağı sülün' olarak geçen erkek sülünümüzü teslim alıp, veterinerde gerekli bakım ve rehabilitasyon işleri tamamlandıktan sonra tekrardan Botan Vadisi Milli Park olarak geçen alanımızda doğaya bıraktık. Siirt genelinde 2021 yılında bin 60 tane sülünü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün emirleri doğrultusunda bıraktık. Bıraktığımız noktalarda yemleme faaliyetlerini gerçekleştirerek sülünlerimizin bulunduğu yaşam ortamına alışabilmesi ve gerektiği takdirde tekrardan rehabilitasyon ve bakımlarını üstlenmek üzere yer yer ziyaretlerde bulunduk. Yine aynı şekilde bugün de yaralı olan sülünümüzü aynı bölgemize bırakarak yine diğer bireylerle birlikte aynı ortamda bulunabilmesi için yemleme faaliyetimizi gerçekleştirdik” dedi.

"Yavru hayvanlarını almayalım ve annelerinin yanlarında olabileceğini unutmayalım"
Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak yaralı yaban hayvanlarını bulan vatandaşların kendilerine ulaşabileceğini belirten Şeker, "Yaralı yaban hayvanlarının bulunduğu yerleri bizlere bildirerek bu canların tedavilerinin yapılmalarını sağlayabiliriz. Özellikle üreme dönemi olan bu zamanda yavru hayvanlarını almayalım ve annelerinin yanlarında olabileceğini unutmayalım. Yaralı yaban hayvanı gördüğümüz zaman Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü veya 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden çağrıda bulunarak tedavisini sağlayalım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt’te 28 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Siirt’te 28 köy yolu ulaşıma kapandı
Siirt’te kar yolları kapattı, 75 yaşındaki hasta için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Siirt’te kar yolları kapattı, 75 yaşındaki hasta için ...
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Siirt’te 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari ...
Siirt'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Siirt'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Siirt’te 120 adet kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt’te 120 adet kaçak sigara ele geçirildi
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü kutlandı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma ...
Siirt’te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
Siirt emniyetinden üniversite öğrencilerine terör eğitimi
YEREL HABERLER Siirt emniyetinden üniversite öğrencilerine terör ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.