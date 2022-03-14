Vatandaşların bulduğu yaralı sülün tedavisinin ardından doğaya salındı

Siirt Botan Vadisi Milli Parkı civarında vatandaşlar tarafından yaralı bulunan bayağı sülün, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı sülün bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, vatandaşlar tarafından bulunan yaralı sülünü muhafaza altına aldı. Veteriner kliniğinde tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan sülün, ekiplerce yaralı bulunduğu yerde tekrardan doğaya salındı.



"Siirt'te 2021 yılında bin 60 tane sülün salındı"

Siirt Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü mühendislerinden Gökhan Şeker, Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çalışmaları doğrultusunda 2021 yılı içerisinde kanatlı hayvan salınımı kapsamında bin 60 tane sülünü Siirt iline kazandırdıklarını ifade etti. Şeker, “Vatandaşlarımız tarafından doğada yaralı olarak bulunan 'Bayağı sülün' olarak geçen erkek sülünümüzü teslim alıp, veterinerde gerekli bakım ve rehabilitasyon işleri tamamlandıktan sonra tekrardan Botan Vadisi Milli Park olarak geçen alanımızda doğaya bıraktık. Siirt genelinde 2021 yılında bin 60 tane sülünü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün emirleri doğrultusunda bıraktık. Bıraktığımız noktalarda yemleme faaliyetlerini gerçekleştirerek sülünlerimizin bulunduğu yaşam ortamına alışabilmesi ve gerektiği takdirde tekrardan rehabilitasyon ve bakımlarını üstlenmek üzere yer yer ziyaretlerde bulunduk. Yine aynı şekilde bugün de yaralı olan sülünümüzü aynı bölgemize bırakarak yine diğer bireylerle birlikte aynı ortamda bulunabilmesi için yemleme faaliyetimizi gerçekleştirdik” dedi.



"Yavru hayvanlarını almayalım ve annelerinin yanlarında olabileceğini unutmayalım"

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak yaralı yaban hayvanlarını bulan vatandaşların kendilerine ulaşabileceğini belirten Şeker, "Yaralı yaban hayvanlarının bulunduğu yerleri bizlere bildirerek bu canların tedavilerinin yapılmalarını sağlayabiliriz. Özellikle üreme dönemi olan bu zamanda yavru hayvanlarını almayalım ve annelerinin yanlarında olabileceğini unutmayalım. Yaralı yaban hayvanı gördüğümüz zaman Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü veya 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden çağrıda bulunarak tedavisini sağlayalım” diye konuştu.

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