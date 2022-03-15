Aracın arka kapılarına zulalanmış metamfetamin maddesi ele geçirildi

Siirt’te bir aracın arka kapılarına zulalanmış şekilde 2 kilo 570 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince; tespit edilen Ş.Ü. isimli şahsın kullandığı bir araçta yapılan aramada, aracın arka kapılarına zulalanmış şekilde 2 kilo 570 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.