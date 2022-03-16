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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te şehit yakınlarına devlet övünç madalyaları verildi

İHA

Siirt’te şehit yakınlarına devlet övünç madalyaları verildi

Siirt’te Cumhurbaşkanlığınca 16 şehit ailesine gönderilen ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratları’, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu tarafından düzenlenen törenle takdim edildi.
Törene, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferat Vural, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Vali Yardımcısı Fatih Kurt, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, kurum müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende, ‘Şehitler ve Vatan Temalı” film gösteriminin ardından Ensar Cami İmam Hatibi Ramazan Toprak tarafından aziz şehitler için Kur'anı Kerim tilaveti okundu. 16 şehidin özgeçmişi anlatıldı.
Şehit ailelerine ve gazilere hitaben bir konuşma yapan Vali Hacıbektaşoğlu, "Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün korunmasına, devletimizin yüceltilmesine, üstün gayretleri ve fedakârlıklarıyla katkıda bulunan malul gazilerimiz ile vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınlarına ‘Devlet Övünç Madalyaları’ ile ‘Beratlarını’ tevcih etmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Sizlerin şahsında tüm şehit ve gazilerimizi de anmak için düzenlenen bu anlamlı törene katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bizler şehit ailelerimizle ve gazilerimizle bir arada olduğumuz her anı, zaman dilimlerinin en güzeli ve en kıymetlisi olarak görüyoruz" dedi.
Şehitlerin geride bıraktıkları ailelerinin de, şehitlerin millete bıraktığı emanet olduğunu aktaran Vali Hacıbektaşoğlu, "Sizler şehit ailesi olma şerefine ulaşmış, milletimizin kalbinde müstesna bir yere sahipsiniz. Sizler, milli birlik ve beraberliğimize kardeşçe yaşama irademize kasteden bölücü şer odaklarına karşı kahramanca mücadele veren şehitlerimizin yakınları ve malul gazilerimiz olarak, bu övünç madalyalarına Cumhurbaşkanımız ve onun nezdinde Türk milleti tarafından layık görülen kişilersiniz. Bugün vatan için, milletimiz için canlarını ortaya koyan değerli insanların, onların ailelerinin ve hepimizin gurur günüdür. Şehitlik, gazilik veya malul gazilik Türk milleti için daima büyük bir onur olmuştur. Bu onur aynı zamanda herkese nasip olmayan kutlu bir makamdır. Hepimiz sizlerin gururunu bir arada yaşıyoruz. Sizler ‘Vatan sağ olsun diyerek’ bu ülke, bu millet için en büyük fedakârlığı gösteriyorsunuz. Bugün Cumhurbaşkanımız adına sizlere tevcih edeceğimiz bu madalya ve beratlar milletimiz için çok büyük anlamlar taşıyor. Lütfen bunları kabul ederken devletimizin ve milletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığın da bir nişanesi olarak kabul edin. Bu vesile ile geçmişten günümüze ahirete irtihal etmiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli gazilerimiz ile malul gazilerimize şifalar ve uzun ömürler diliyor; sizleri saygı ve muhabbetle selâmlıyorum” diye konuştu.
Konuşmasının ardından Vali Hacıbektaşoğlu, 16 şehidin ailelerine “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı”nı takdim etti.

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