Siirt'te kar kalınlığı 5 metreyi aştı Ekipler yol açma çalışmalarına gece gündüz devam ediyor

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevki'indeki 7 grup köy yolu, aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 5 metreyi geçtiği köy yolunda ekipler yolu açmak için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.
Daha önce açılan köy yolları, yoğun kar yağışı nedeni ile tekrar kapandı. Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bazı bölgelerde Siirt İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kolları sıvayarak çalışma başlattı. Karla mücadele eden ekipler, yolları açmak için seferberlik ilan etti.
“Kar kalınlığı 5 metreyi aştı”
Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmaların gece saatlerinde de devam ettiğini belirten yetkililer, aşırı kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevki'indeki 7 grup köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kar kalınlığının 5 metreyi aştığını kaydeden yetkililer, köy yolunda çalışmaların çift vardiya devam ettiğini, en kısa zamanda köy yolunu ulaşıma açacaklarını ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.