Siirt’te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Siirt’te hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt'te yaşayan ve BitlisTatvan İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "6 ayrı kişiyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından aranan ve hakkında toplam 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.Ç., Kezer mevkiinde icra edilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

S.Ç.'nin adli işlemleri tamamlanmasına müteakip sevk edildiği Siirt Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanarak, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği belirtildi.

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