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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

İHA

Çanakkale şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

Siirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla Mevlidi Şerif okutuldu.
Siirt Hacı Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde düzenlenen mevlit programına, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferat Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Marakçı, kurum müdürleri, bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Siirt genelinde Kuran Kursu öğretici ve öğrencilerinin, Çanakkale Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında okuduğu 2199 hatmi şeriflerin duası, İl Müftüsü Yardımcısı Muhammed Özdemir tarafından yapıldı.
Mevlit programı çıkışında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.

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