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Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü, rekoltede artış bekleniyor

İHA

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü, rekoltede artış bekleniyor

Siirt ülke genelinde son zamanlarda sıkça görülen kar ve yağmur yağışları, çiftçileri sevindirdi. Son yıllarda kuraklık yaşanması nedeniyle ürünlerden bekleneni alamayan çiftçiler, son aylarda yağan kar ve yağmur yağışlarıyla birlikte yüzü güldü.
Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, geçen sene kurak bir yıl geçtiği Siirt kent genelinde, son aylarda etkili olan yağışlarla birlikte kuraklık sorununun ortadan kalktığını söyledi. Yağışların bu şekilde devam etmesi ve özellikle bahar aylarında yeterli yağışları alınması durumunda Siirt’te tarımsal kuraklık yaşanmayacağını ifade eden Günbat, mercimek, buğday, nohut, arpa gibi ürünlerin bol olacağını dile getirdi. Günbat, “Yağışlarla beraber artezyen olan çeşmeler akmaya başladı, derelerimiz su doldu, göletlerimizde su birikti buda tarım için çok önemlidir. Nisan ve mayısta da yağmurlar yağar ve biz geçen sene tarım da kaybettiğimiz ürün ve verimliliği bu yıl elde ederiz. Cenabı Allah’tan yağmurların devamını bekliyoruz” dedi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde yıllardır çiftçilik yapan Nurettin Polat, yağışlarla birlikte nohut, mercimek, arpa ve buğdayda verimde artış beklediklerini söyledi. Polat, “Bu sene şimdiye kadar yağan yağışlar bölge olarak iyidir. Dileğimiz budur; bundan sonra yağan yağışların nisan ve mayıs ayına kadar devam etmesidir. Geçen sene kuraklıktan çiftçiler olarak, bölge olarak etkilendik. Tek dileğimiz Allah’tan yağışların yağması, verimin bol olması” diye konuştu.
Yıllardır çiftçilik yapan Bedrettin Karataş ise, “Yıllardan beri çiftçilik yapıyorum az 4550’dan yıldan beri. Ektiğimiz ürünler buğday, arpa, mercimek, nohut şuana kadar yağmurlar bayağı yağdı. Yağmaya da inşallah devam edecek. Geçen sene baya kurak geçti. Verimler baya düştü hiç bir şey gelmedi. Umutluyuz ki bu sene yağan yağmurlardan dolayı ürünlerin daha da iyi olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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