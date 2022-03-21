Eksi 7 derecede ışık hadisesini izlemek için Siirt’te toplandılar

Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen vatandaşlar, 258 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından hocası İsmail Fakirullah’ın sandukasının başucunu aydınlatması için yaptırdığı ışık hadisesine tanıklık etmek için Siirt’in Tillo ilçesine geldi.

Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart23 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ışık hadisesini izlemeye gelen vatandaşlar, bu yıl da Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesi ile organize edilen etkinliğe katıldı.

Vatandaşlar, sabah namazıyla birlikte ilçe meydanında toplandı. Vatandaşlar için Tillo Belediyesi’nin duvarına led ekran kuruldu. Saat 06.33'de yansıması beklenen güneş havanın bulutlu olması nedeniyle gerçekleşmedi. Ekrana geçen yıl 23 Eylül'de çekilen görüntüler yansıtıldı.



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Gaziantep’ten bu manevi atmosferi yaşamak için buraya geldiğini belirten Emel Dahi adlı vatandaş, bu yıl havanın bulutlu olması nedeniyle ışık hadisesinin gerçekleşmemesine üzüldüğünü dile getirdi.

Dahi, “Şu anda Tillo’dayız. Manevi gücü, manevi güzelliği yaşamak için buradayız. Gaziantep’ten geliyoruz bir gurup arkadaş, ışık hadisesini izlemek için buraya geldik” dedi.

Işık hadisesini izlemek için ilçeye geldiğini dile getiren Mürsel Güler adlı vatandaş ise her yıl bu anlamlı olaya tanıklık etmek için arkadaşlarıyla beraber geldiklerini söyledi.

Erzurum Pasinlerden geldiğini ifade eden Güler, “Işık hadisesini izlemek için geldik. Hava kapalı. Ziyaretlerimizi yaparsak da olur. Hemen, hemen her yıl geliyoruz buraya. Bugün de çok soğuk bir gün şansımıza. Hava kapalı olduğundan dolayı ışık hadisesi olmayacak. Olsaydı iyi olurdu” diye konuştu.

Sinan Avcı adlı vatandaş ise, “Havanın kapalı olmasından dolayı izleyemedik. Biz Her sene geliyoruz. Yine de geleceğiz. Bu havayı, bu atmosferi görmeye geleceğiz” şeklinde konuştu.



Güneş hadisesi nedir?

Din ilimlerinin yanı sıra astronomi dehası ve Marifetname adlı eserin sahibi olan İbrahim Hakkı Hazretleri, 18. yüzyılda yaşamış önemli bir bilim adamıdır. 18. yüzyılın ortalarında zirvesinde olduğu astronomi bilgisini kullanarak kurduğu sistemle 21 Mart ve 23 Eylül, güneşin ekvatora dik düştüğü ve böylece gün ve gecenin eşitlendiği ekinoks günlerinde güneş, kendisi tarafından kurulan sistemle türbe içindeki Hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin kabri başına düşmüştür. 'Işık Hadisesi' veya 'Güneş Hadisesi' olarak bilinen bu sistem, türbenin restore edildiği 1960'lı yılların başına kadar da çalışmıştır. Restorasyon sırasında türbenin orijinal yapısında değişiklikler olmuş ve sistem çalışmamıştır. Daha sonra 56 yıl önce yapılan çalışmalar sonucu sistem yeniden çalıştırılmaya başlandı. Işık hadisesinin gerçekleştiği türbe, bir büyük ve iki küçük kubbenin örttüğü iki oda bir hol ile 8 köşeli ve 10 metre yüksekliğinde bir kuleden ibarettir. Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül'de 'Işık Hadisesi' bu türbede gerçekleşmektedir. İbrahim Hakkı Hazretleri, Tillo'nun 34 kilometre doğusunda bir tepe üzerinde harçsız taşlarla bir duvar yaptırır. Halk arasında Kal'atül Üstad diye bilinen bu duvarın etkisiyle, yeni doğan güneşin ilk ışınları türbenin tümünü gölgede bırakırken, duvarda bulunan 40 ile 50 santimetre ebadındaki pencereden geçen güneş ışınları, türbe kulesinin penceresine ve oradan da kırılmak suretiyle türbe penceresinden İsmail Fakirullah Hazretlerinin sandukasının başucunu aydınlatmaktadır. İbrahim Hakkı Hazretleri bu sistem ile ilgili olarak, "Yeni Yılın ilk güneşi, eğer hocamın başucuna düşmezse, ben o güneşi neyleyim" diyerek Hocası İsmail Fakirullah Hazretlerine karşı olan saygısını göstermektedir.

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