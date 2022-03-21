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Uluslararası Siirt Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nin açılış töreni

İHA

Uluslararası Siirt Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nin açılış töreni

Siirt Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı ve 2122 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan ‘Uluslararası Siirt Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nin açılış töreni gerçekleşti.
Üniversitenin Mühendislik Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen törende konuşan Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Üniversitenin 2007 yılında kurulan genç bir üniversite olduğunu kuruluşundan bu yana her geçen gün gelişimini sürdürdüğünü dile getirdi.
Rektör Şındak, “Üniversitenin eğitim, öğretim araştırma çalışmalarını ve kamu hizmetini sürdüren üniversiteler arasında yer almaktadır. Yeni bir üniversite olunmasına karşı evrensel değerler ışığında bilgi, birikim ve beceri ile bölgedeki ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif gelişmelere katkı sağlayarak etik değerlere duyarlı, paylaşımcı, araştırmacı ve mesleki açıdan yetkin bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu amaç çerçevesinde yaklaşık olarak 2 ulusal ve 17 uluslararası kongre düzenlenmiştir. Bu kongrelerden biri de uluslararası düzeyde 31 ülkeden bilim insanını bir araya getiren II. Uluslararası Siirt Bilimsel Araştırmalar Kongresidir” dedi.
Kongre sine vizyona yansıtılan üniversitenin video tanıtımı ile devam etti.

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