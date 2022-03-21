Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, down sendromlu Şeyma Şen ve ailesi ile görüştü

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu 21 Mart Down Sendromu ve Farkındalık Gününde down sendromlu Şeyma Şen ve ailesini makamında kabul etti.

21 Mart Down Sendromu ve Farkındalık Gününü kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, “Sevginin, masumiyetin, merhametin ve güzelliğin timsali down sendromlu kardeşlerimizin sadece bir gün değil her zaman yanlarında olduğumuzu göstermemiz gerekir. Onları sosyal hayatın içine dahil etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bakımdan down sendromlu ailelere tüm toplum olarak destek olmamız gerekmektedir” dedi.

Ziyarette, down sendromlu Şeyma Şen ile yakından ilgilenerek, kendisi ve ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, ailenin sorun ve taleplerini de dinledi.

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