Siirt’te 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt’te farklı suçlardan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay, yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyle yağma suçundan 5 yıl toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü L.T., Yeni Mahalle Medine Caddesi üzerinde yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan L.T., cezaevine teslim edilmek üzere Batman’a götürüldüğü belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.