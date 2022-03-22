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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te hayvanları telef olan besici yardım bekliyor

İHA

Siirt’te hayvanları telef olan besici yardım bekliyor

Siirt’te hayvancılıkla uğraşan Özcan Yeşilfidan'ın koyun ve keçileriyle birlikte 20 hayvanı bilinmeyen nedenle telef oldu. Yeşilfidan, yetkililerden yardım istedi.
Baykan ilçesi Narlıyurt köyüne bağlı Sıralı mezrasında besicilikle uğraşan Yeşilfidan, sabah hayvanlara yem vermek için ahıra gittiğinde birçok hayvanının telef olduğunu gördü. Sürüdeki bazı hayvanlarında hareket etmekte zorlandıklarını gördüğünü söyleyen Yeşilfidan, yetkililerden yardım istedi.
Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Yeşilfidan, “Durup dururken bütün hayvanlarımız ölüyor. Günde 1012 tane hayvanımız telef oluyor. Yetkililerden yardım istiyoruz, zararımız çoktur. Başka geçimimiz yok. Tek geçimimiz hayvancılıktır, onlar da telef oluyor” dedi.

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