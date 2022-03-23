Siirt’te 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Siirt'te farklı suçlardan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay, yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyle yağma suçundan 5 yıl toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.B.T., Yenimahalle Medine Caddesi üzerinde yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan M.B.T.'nin cezaevine teslim edilmek üzere Batman'a götürüldüğü belirtildi.

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