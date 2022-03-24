Siirt’te iç sularda av yasağı başlıyor

Siirt’te iç sularda balık avı yasağının 1 Nisan tarihinde başlayıp 30 Hazirana kadar devam edeceği duyuruldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt ili sınırları içerisinde bulunan göl, gölet, baraj, baraj gölü, akarsu ve benzeri tüm iç sularda sazangillerin 1 Nisan30 Haziran 2022 tarihleri arasında avlanmanın yasak olduğu belirtildi. Açıklamada, “Belirtilen tarihler arasında yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan şahıslar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacak ve avcılıkta kullandıkları av araç ve gereçlerine el konulacaktır. Vatandaşlarımıza gerek balık türlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gerekse de mağduriyet yaşamamaları amacıyla av yasağı dönemine uyması önemle duyurulur” denildi.

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