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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt, Turizm ve Gastronomi Fuarında tanıtıldı

İHA

Siirt, Turizm ve Gastronomi Fuarında tanıtıldı

Diyarbakır Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen Turizm ve Gastronomi Fuarı, gerçekleşen açılış töreni ile kapılarını açtı.
Mezopotamya’nın tarih, kültür, doğa, yaban hayatı ve lezzetleriyle öne çıkması, insanlık tarihinin başlangıcına şahit olan bu özel toprakların benzersiz bir turizm destinasyonu olarak benimsenmesi amacıyla yapılan fuarda Siirt Valiliği ve Siirt Belediyesi stant açtı. Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarın açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Mezopotamya’nın insanlık ve inanç tarihinin başladığı, geliştiği coğrafya olduğunu söyledi. Açılış konuşmalarının ardından ulusal ve uluslararası katılımcıların yer aldığı davetliler açılış kurdelesini keserek stantları gezdi.
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Valiliği standını ziyaret eden misafirlere Siirt’in kadim kültürü ve sahip olduğu marka ürünlerini ve zengin mutfağı hakkında bilgiler verdi. Fuara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, üç dilli kardeş şehrimizin doğal güzelliklerini, inanç ve kültür değerlerini, zengin mutfağının tanıtıldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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