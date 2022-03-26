Siirt’te 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

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Siirt’te bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi Sakıp Beygo Caddesi üzerinde durdurulan K.K. isimli şahsın Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası ile aranıyor olduğu tespit edilirken, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edildiği belirtildi.

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