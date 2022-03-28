Siirt’te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Siirt Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kurtalan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan ortak çalışma neticesinde bir araçta, ve F.Ö. isimli şahıs üzerine yapılan aramada 0,5 gram Metamfetamin ile 0,5 gram toz esrar maddesi ele geçirildiği belirtildi.
Şahsın emniyetteki işlemleri devam etmekte olduğu kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.