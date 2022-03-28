Siirt’te Kütüphane Haftası kutlandı

Siirt'te Kütüphane Haftası nedeniyle bir dizi programlar düzenlendi.

Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce Millet Kıraathanesinde 58. Kütüphane Haftası kutlamalarının açılış programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Siirt Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erhan Akın tarafından öğrenciler ile Masal Saati programı düzenlendi.

Kutlamalar çerçevesinde en çok kitap okuyan ilk 3 yetişkin ve çocuk okuyuculara yılın okurları ödülü verildi. Program, gitar dinletisi ile sona erdi.

Hafta boyu devam edecek olan etkinlikler çerçevesinde, ilkokullara kitap bağışı, 15 Temmuz Demokrasi Meydan’ında kitap okuma etkinliği, çocuklara yönelik palyaço gösterisi, yüz boyama etkinliği ve Kadın Yaşam Merkezinde çocuklara yönelik film gösterileri ile devam edecek.

Kütüphane Haftasını kutlayan İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, Kütüphanelerin bilgiye ulaşma konusunda en doğru yol olduğunu belirterek, kütüphaneler, kültürel ve bilimsel mirasın taşıyıcısı olduklarını sözlerine ekledi.

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