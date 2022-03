Ölümün kıyısında şifa arıyorlar

Siirt'te köylüler, yüksek rakımlı dağlarda yetişen soryaz bitkisi için 10 kilometre yol kat ederek, tehlikeli dağ yamaçlarında şifa arıyor.

Tillo ilçesi Hatrant köyünde her yıl olduğu gibi bu yıl da köylüler, şifa verdiği bilinen soryaz bitkisi için kilometrelerce yol kat ederek tehlikeli dağ yamaçlarına çıkıyor. Vatandaşlar, mart ve nisan aylarında sabahın ilk ışıklarıyla dağlara çıkıp topladıkları soryaz bitkisini evlerine getirip tüketiyor.

Bu bitkinin birçok hastalığa iyi geldiğini dile getiren köylülerden Cemil Beydoğan, her yıl bu vakitlerde dağ yamaçlarına inerek bu otu topladıklarını söyledi. Beydoğan, her yerde bulunamayan soryazın sadece Siirt ve çevre illerde yetiştiğini, ölümü göze alarak dağ yamaçlarında bu otu topladıklarını ifade etti.

