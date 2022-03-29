Siirt’te araç içine zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi

Siirt kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada araca zulalanmış gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Siirt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarda bir araçta yapılan aramada zulalanmış vaziyette bulunan 2 bin 997 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Konuyla alakalı 1 şüpheli yakalanırken gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.