Siirt’te duvardan atlayan gencin koluna demir saplandı

Siirt'te Kur’an kursu duvarından atlayamaya çalışan vatandaşın koluna demir çubuk saplandı.

Edinilen bilgilere göre, Tillo ilçesi erkek yatılı Kur'an kursunda meydana geldi. Kur’an Kursunda öğrenci olan Muhammed Salih E., Kur’an kursunun kapıları kapalı olduğu için duvara çıkıp atladığı sırada dengesini kaybedip demir parmaklıkların üzerine düştü. Demir parmaklıklarının üzerine düşen gencin koluna parmaklık saplandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, demir parmaklıkları keserek genci kurtardı. Kolunda parmaklık demiriyle ambulansa alınan Muhammed Salih E., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muhammed Salih E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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