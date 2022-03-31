Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu Eruh ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, ilçe ziyaret programı çerçevesinde, Eruh ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, incelemelerde bulundu.

Eruh ilçe merkezinde esnafı tek tek gezerek, bol ve bereketli kazanç dileyen Vali Hacıbektaşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşların sorun, talep ve beklentilerini dinledi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşlara hitap eden Vali Hacıbektaşoğlu, Eruh ilçesine huzur ve güven iklimi ile birlikte yatırımların artarak devam ettiğini, ilçenin terörle değil, yatırımlarla, sahip olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerle anılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Terör örgütünün en büyük acıyı, eziyeti bölge hakkına verdiğini kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, “Burada hemen hemen her köyümüzde bir şehit yakınımız vardır. Ama Allah şükürler olsun devletimizin kararlılığı, aziz milletimizin desteği ile terör örgütünü bu topraklardan söküp atıyoruz. Hiçbir terörist bu topraklara ayak basamayacaktır. Allah devletimizi, milletimizi var etsin. Bu devletin önü açık bu milletin önü açık. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Teröre karşı, mücadelemiz azim, kararlılıkla ve inançla devam edecektir” dedi.

Esnaf ve vatandaş ziyaretlerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu, daha sona ilçede yapımı devam eden kamu yatırımlarını inceledi. Eruh İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat hizmet binası inşaat alanı ile yapımı devam eden Eruh Hükümet Konağı inşaat alanını gezerek, inceledi. İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir’den bilgi aldı.

Ziyaretlerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu, kentte döndü.

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