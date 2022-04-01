Siirt'te 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İHA

Siirt'te 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt’te yol kesmek suretiyle birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplamda 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca yol kesmek suretiyle birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt’te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt’te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu ...
Siirt’te market ve toptancılara yönelik denetim yapıldı
YEREL HABERLER Siirt’te market ve toptancılara yönelik denetim ...
Siirt'te bir şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt'te bir şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ...
KOSGEB destekleri Siirt Üniversitesinde anlatıldı
YEREL HABERLER KOSGEB destekleri Siirt Üniversitesinde anlatıldı
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu Eruh ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu Eruh ilçesinde ...
Siirt’te hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te hapis cezası bulunan firari hükümlü ...
Siirt’te duvardan atlayan gencin koluna demir saplandı
YEREL HABERLER Siirt’te duvardan atlayan gencin koluna demir ...
Siirt'te evden altın ve televizyon çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Siirt'te evden altın ve televizyon çalan hırsız ...
Siirt’te mezarlıklarda ilaçlama çalışması
YEREL HABERLER Siirt’te mezarlıklarda ilaçlama çalışması
Siirt'te bisiklet çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Siirt'te bisiklet çalan şüpheli yakalandı
Siirt'te Ekmekçiler köyü şehitleri unutulmadı Şehit yakını Abdurrahman Başkurt: “HDP ve PKK aynıdır”
YEREL HABERLER Siirt'te Ekmekçiler köyü şehitleri unutulmadı Şehit ...
Siirt'te vaka sayılarında yüzde 75’in üzerinde düşüş Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural: "Geçen hafta 100 bin kişide 57 pozitif vaka, bu hafta çok şükür 100 binde 25 pozitif vakaya kadar düştük" "Şehrimiz artık Türkiye’nin en temiz şehirlerinden bir tanesidir"
YEREL HABERLER Siirt'te vaka sayılarında yüzde 75’in üzerinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.