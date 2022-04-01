Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köy muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Merkez, Pervari, Şirvan ve Baykan’a bağlı köy muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbekatşoğlu, İl Özel İdare Genel Sekter Yardımcısı Abdulmecit İlhan, merkeze bağlı Bağlıca köyü muhtarı Ali Topal, Pervari Dolusalkım köyü muhtarı Tahsin Aka, Şirvan Kesmetaş köyü muhtarı Orhan Yıldızeli, Şirvan Yayladağ köyü muhtarı Medeni Kenben, Şirvan merkez Fatih Mahallesi muhtarı Lezgin Amil ile Baykan Yeşilçevre köy muhtarı Mehmet Nezir Canözel’i makamında kabul ederek, kendileri ile bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, “Bizlerin asli görevi vatandaşlarımıza hizmettir. Muhtarlarımızın dile getirdiği talep, istek ve şikayetleri çözüme kavuşturmak devletimizin önceliğidir” diye konuştu.

Ziyarette, muhtarlara söz veren Vali Hacıbektaşoğlu, sorun ve taleplerini not aldırarak, sorunların imkanlar dahilinde en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.