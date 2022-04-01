Siirt'te kaçak avcılara para cezası

Amasya İmsakiye ile iftar ve sahur saati

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekiplerince yasa dışı avlanan 2 şahsa idari para cezası verildi.

Kırsal bölgede yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 2 kişi, yanlarında 3 kınalı keklikle birlikte yakalandı. 3 kınalı keklik doğaya salınırken, şahıslar hakkında idari para cezası ve tazminat kararı verildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.