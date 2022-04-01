Tarihi Siirt Ulu Camii’nde iki yıl aradan sonra ilk teravih kılındı

Selçuklular tarafından 1129 yılında yaptırılan tarihi Siirt Ulu Camii’nde Covid19 kısıtlamaları nedeniyle 2 yıl aranın ardından teravih namazı cemaatle kılındı.



Haftalar önce camide tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Ulu Camii Din Görevlisi Nezir Obut, Ramazan ayının tüm İslam alemine hayır getirmesi temennisinde bulundu. Korona virüs nedeniyle ölenlere Allah’tan rahmet hastalara acil şifalar dileyen Obut, İslam aleminin büyük bir iştirakle beklediği Ramazan’a kavuşmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi. Obut, “11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına kavuşmaktayız. Bu gece Allah'a şükürler olsun ilk teravih namazımız kıldık. Yarın da ilk orucumuzu tutacağız. 2 yıldan beri dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi nedeniyle 2 yıldan beri ara vermiş olduğumuz teravih namazlarımıza büyük bir huşu içerisinde kavuştuk. Ramazan ayı boyunca camimizde öğle namazından sonra her gün mukabele okunacak ikindi namazından sonra vaazlar verilecektir” dedi.



11 ayın sultanı Ramazan’ın ilk gölgesinin üzerlerine düştüğünü dile getiren Burhan Elik adlı vatandaş, bugün ilk teravihi kılmanın huzurunu yaşadığını söyledi. Elik, “Allaha Celle Celaluha şükürler olsun bir Ramazan'a daha kavuştuk. Pandemiden kurtulduk, Allah'a şükürler olsun. Allah bütün ümmeti Muhammed’e, hastalarımıza şifalar versin. Dertlilerimize deva versin inşallah. Allah bir daha bu musibetleri bizlere bir daha göstermesin, vefat edenlere de Allah rahmet eylesin. Elhamdülillah çok mutluyuz. Allah Celle Celaluhu bizleri birlik namazına kavuşturdu. Çok mutluyuz” diye konuştu.



Teyfik Kaya adlı vatandaş ise, “Siirt Ulu Cami'de bulunmaktayız. Elhamdülillah şükürler olsun pandemiden sonra tekrar teravih namazını kıldık. Allah bir daha bu hastalığı ümmeti Muhammed’e ve tüm İslam alemine göstermesin inşallah. Allah nicelerini nasip eylesin” şeklinde konuştu.

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