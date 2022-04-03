Bursa’da işlediği suçtan hüküm yiyen zanlı, Siirt’te yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’da hırsızlık suçundan toplamda 16 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü, Siirt’te yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bursa Çocuk İlamat Masasınca bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan toplamda 16 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan R.T., Siirt’te yakalanarak Batman cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.