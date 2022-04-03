Siirt’te 7 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt’te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 7 bin 400 paket sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerinin çalışmaları neticesi tespit edilen bir araçta yapılan aramada, 7 bin 400 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında gerekli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.