Siirt’te şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Dumlupınar Mahallesi Şeyh Zeynep Caddesi üzerinde durdurulan Y.E’nin üst aramasında 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.