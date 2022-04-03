Siirt’te şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Dumlupınar Mahallesi Şeyh Zeynep Caddesi üzerinde durdurulan Y.E’nin üst aramasında 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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