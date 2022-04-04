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Siirt fıstığında yüksek verim beklentisi Geçen sene fahiş fiyata satılan fıstığın, yağmur bereketiyle uygun fiyata satılması bekleniyor

İHA

Siirt fıstığında yüksek verim beklentisi Geçen sene fahiş fiyata satılan fıstığın, yağmur bereketiyle uygun fiyata satılması bekleniyor

Siirt’te havaların ısınmasıyla birlikte çiftçiler bağ ve bahçelere inerek budama, çapa ve belleme yaptı. Üreticiler, Siirt fıstığında, son aylarda yağışların bol olmasıyla birlikte yüksek verim beklediklerini, bunun da fiyatlara yansıyacağını söyledi.
Siirt’te geçen sene kurak geçtiği için üründe verim kaybı yaşayan ve fiyatı altınla yarışan Siirt fıstığının, bu sene yağışlarla birlikte rekoltede yüksek verim beklediklerini söyleyen fıstık üreticileri, bu sene son yılların en yüksek verimini bekliyor.
Bu yıl yüksek miktarda ürün almayı hedeflediklerini ifade eden fıstık üreticilerinden Refik Keklik, toprağın yağışlara doyduğunu ve üründe bol verim beklediklerini söyledi. Keklik, “Senelerdir bu işi yapıyorum. Bu sene yağan yağışlardan dolayı bereketli olmasını bekliyoruz. Fıstıklarda iyi verim bekliyoruz. İnşallah fiyatı düşer vatandaş bol bol fıstık yer. Çapa, temizleme, budama yaptık. İnşallah verimli bir sene bekliyoruz” dedi.

"Geçen sene fahiş fiyata yediğimiz fıstığı bu sene uygun fiyata halkımıza sunabileceğiz"
Üretici Muhammed Sevgin de bu yıl verimin bol olmasıyla fıstık fiyatlarında düşüş yaşanacağını ve vatandaşların fıstık yiyebileceklerini ifade etti. Sevgin, “Geçen sene kurak ve yağışların az olduğu bir seneydi, dolayısıyla fıstıkta kötü bir sezondu. Rekoltenin düşük olduğu bir sezondu ama bu sene yağışların güzel olması fıstık rekoltesinin yüksek olmasına sebep olacak Allah’ın izniyle. Geçen sene fahiş fiyata yediğimiz fıstığı inşallah bu sene uygun fiyata halkımıza suna bileceğiz. Hep beraber bunun güzelliklerini yaşayacağız” diye konuştu.
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Seven ise bu yıl yağışlarla beraber fıstıkta, son yılların en yüksek rekoltesinin elde edileceğini söyledi. Seven, “Fıstıkta rekoltede ciddi bir artış bekliyoruz. Geçen sene rekoltemiz 26 bin ton civarındaydı. Bu seneki rekoltemiz inşallah onun çok üzerinde olacak diye umut ediyorum. Çiftçilerimize bereketli kazançlar diliyorum. Rekoltenin artmasıyla fiyatlara da yanşayacaktır. Vatandaşlarımız bundan faydalanacaklardır” şeklinde konuştu.

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