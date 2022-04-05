Siirt'te 79 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Siirt’te uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada farklı markalarda gümrük kaçağı 79 adet cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Veysel Karani uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, farklı markalarda toplam 79 adet gümrük kaçağı cep telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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