Siirt´te işyerinde patlayan klima yangına neden oldu

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT´te klimanın patlaması nedeniyle meydana gelen ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında işyeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Siirt merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi 1408 Sokak´ta meydana geldi. Nihat Danış´a ait işyerinde iddiaya göre açık unutulan klimanın patlaması nedeniyle yangın çıktı. Patlama sesi korkuya neden olurken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, işyeri kullanılamaz hale geldi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK

2022-04-06 23:09:18



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