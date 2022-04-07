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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nesli tehlike altında olan gelinciğin bakımını yaptıktan sonra doğaya saldı

İHA

Nesli tehlike altında olan gelinciğin bakımını yaptıktan sonra doğaya saldı

Siirt Baykan ilçesi Narlıyurt köyüne bağlı Sıralı mezrasında ağacın altında açlıktan bitkin düşen gelinciği bulan köylülerden Nurettin Yeşilfidan, evine getirdiği gelinciğe yemek verip, bakımını yaparak iyileşmesini sağladı. Uzun bir süre gelinciğe bakan Yeşilfidan, gelinciği Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile beraber doğal yaşam alanına bıraktı.
Mezraya yağan aşırı kar yağışı nedeniyle yemek bulmakta güçlük çeken gelinciğin bitkin halde bulduğunu belirten Nurettin Yeşilfidan, gelinciği eve getirerek bakımını yaptığını, düzenli olarak yemek vererek iyileşmesini sağladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Gelinciği karın içinde bulduğunu ifade eden Yeşilfidan, “Açlıktan hayvan bitkin hale gelmişti. Evde sobanın önünde kurutup hayvana baktım. Bakımla birlikte hayvana kendine geldi ve iyileşti. Hayvana alıştım arkadaş olduk. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü aramam ile arkadaşlar geldi. Bu hayvan doğa hayvanı olduğu için doğaya saldık gitti” dedi.

“Nesli tükenmekte olan bir hayvan”
Duyarlı vatandaşın haber vermesi üzerine sıralı mezrasına geldiklerini ve bakımı yaptığı gelinciği doğaya saldıklarını ifade eden Siirt Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü mühendislerinden Gökhan Şeker, nesli tükenmekte olan bir hayvan olan gelincik türünün aynı zaman da koruma altına alınan yaban hayvanı türlerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Şeker, “Duyarlı bir vatandaşımızın karlı bir hava da halden düşmüş, güçsüz bir şekilde bulduğu gelinciği evinde ona bakarak rehabilitasyonunu ve bakımını sağlamış. Bizlere haber vermesi üzerine veteriner hekim tarafından tedavisi tamamlanan hayvanımızı vatandaşımızla birlikte doğaya salmak üzere buradayız. Vatandaşlarımızın doğada yaralı olarak buldukları hayvanlar konusunda bizlere ihbarda bulunmalarını istiyoruz. Doğada buldukları hayvanlarımızı bizler ihbarda bulunarak hayvanlarımızı biz alıyoruz rehabilitasyon ve bakım süreçlerini gerçekleştirdikten sonra tekrardan yaşam alanlarına bırakıyoruz. Bugün de duyarlı vatandaşımız ile birlikte doğal yaşam alanına tekrardan gelinciği bıraktık” şeklinde konuştu.

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