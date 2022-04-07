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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sevgi ekspresi Siirt’e geliyor

İHA

Sevgi ekspresi Siirt’e geliyor

Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği 'Sevgi Ekspresi' projesi bünyesinde okullarda öğrencilere kıyafet, ayakkabı, kitap, oyuncak gibi çeşitli hediyelerin dağıtılması üzerine projesinde Siirt'in Kurtalan ilçesine geliyor.
Bu sene üçüncüsü düzenlenecek ve her sene farklı bölgelerde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'da bir araya gelen gönüllüler Doğu Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, Güney Kurtalan Ekspresi gibi demir yolları seyahati ile yanlarında getirmiş olduğu yardım malzemeleri ile bu tren yolculuklarını Sevgi Ekspresi projesi dahilinde köy ve ilçelerde öğrencilere dağıtılıyor. Siirt Kurtalan Milli Eğitim Müdürlüğü ile dayanışma içerisinde yürütülecek olan projenin hazırlıklarının tamamlandığını söyleyen Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği yönetim kurulu başkanı Gölge Kaya, projenin faaliyete geçmesi adına bizlere her konuda destek veren Kurtalan Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.
Projenin amacının bir çift gözde tebessüm olabilmek olduğunu dile getiren Kaya, bu amaçta çıkmış olduğumuz yolculukta güzel yürekli insanları bir araya getirerek aynı vagon içerisinde 26 saat süren yolculukta sevinci, mutluluğu dostluğu paylaşmak olduğunu söyledi. Kurtalan’daki öğrencileri mutlu etmeye geleceklerini söyleyen Kaya, “Getirmiş olacağımız bayramlık kıyafetler, ayakkabılar, kitaplar, oyuncaklar ve orada yapacak olduğumuz yüz boyama, pandomim gösterileri, çeşitli oyunlar, müzikal gösteriler ile onları büyük ölçüde mutlu edecektir. Ve belki de hayatları boyunca unutamayacak bir gün yaşayacaklar” dedi.

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