Siirt’te satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi

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Siirt’te satışa hazır vaziyette 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmada; kent merkezi Yenimahalle Cengiz Topel Caddesi üzerinde durdurulan O.M. isimli şahıstan satışa hazır vaziyette 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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